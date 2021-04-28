Говорить о том, что Россия отведет свои войска от Украины еще рано, убеждены в Государственной пограничной службе.

Россия заявляет о возвращении в пункты постоянной дислокации (ППД) подразделений Воздушно-десантных войск РФ, которые якобы принимали участие в межвидовых учениях в оккупированном Крыму.

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Соответствующая информация появилась на сайте Минобороны РФ. Кремлевские пропагандисты сразу же отсняли очередной ролик, чтобы продемонстрировали отвод войск.

"Военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, которые принимали участие в учениях, приступили к переброске личного состава в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации с аэродрома Кировское в Республике Крым на аэродром Кресты в Пскове. Боевая и специальная техника с экипажами следуют в ППД воинскими эшелонами", – говорится в сообщении российского МО.

В России утверждают, что всего в передислокации подразделений ВДВ задействованы около 40 воинских эшелонов, планируется более 30 вылетов самолетов ВТА, которые доставят в ППД личный состав и технику десантников.

Пропагандисты Рен.ТВ сняли отвод военной техники на камеры.

Что говорят об отводе войск РФ в Украине

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина подтвердил частичный вывод войск из территории оккупированного Крыма, однако отвод российских военных от восточной границы Украины в Воронежской области не наблюдается.

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... В это время мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - пояснил он.

Скопление сил и техники противника остается недалеко от Воронежа и города Богучар, что в 20 км от границы с Украиной.

По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

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Автор: Яна Ставская