Россия заявляет о возвращении в пункты постоянной дислокации (ППД) подразделений Воздушно-десантных войск РФ, которые якобы принимали участие в межвидовых учениях в оккупированном Крыму.
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Соответствующая информация появилась на сайте Минобороны РФ. Кремлевские пропагандисты сразу же отсняли очередной ролик, чтобы продемонстрировали отвод войск.
"Военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, которые принимали участие в учениях, приступили к переброске личного состава в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации с аэродрома Кировское в Республике Крым на аэродром Кресты в Пскове. Боевая и специальная техника с экипажами следуют в ППД воинскими эшелонами", – говорится в сообщении российского МО.
В России утверждают, что всего в передислокации подразделений ВДВ задействованы около 40 воинских эшелонов, планируется более 30 вылетов самолетов ВТА, которые доставят в ППД личный состав и технику десантников.
Пропагандисты Рен.ТВ сняли отвод военной техники на камеры.
Что говорят об отводе войск РФ в Украине
Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина подтвердил частичный вывод войск из территории оккупированного Крыма, однако отвод российских военных от восточной границы Украины в Воронежской области не наблюдается.
"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... В это время мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - пояснил он.
Скопление сил и техники противника остается недалеко от Воронежа и города Богучар, что в 20 км от границы с Украиной.
По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
- США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.
- 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
- 22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".
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