После пожара значительная часть территории российской нефтебазы почернела, выяснили журналисты.

В городе Пролетарск, который находится в Ростовской области России, более чем две недели горела нефтебаза.

Уже есть спутниковые снимки, на которых видны последствия возгорания на этом вражеском объекте. Фото со спутника опубликовало "Радио Свобода" в своем Telegram-канале. Журналисты показали снимок российской нефтебазы до удара с воздуха - он датирован 16 августа.

Опубликован и спутниковый снимок, сделанный после того, как нефтебазу потушили (датирован 2 сентября). На фото видно, что значительная часть территория предприятия после пожара почернела.

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Продолжается война - новости, которые уже публиковали об ударах по РФ

После того, как россияне осуществили полномасштабное вторжение в Украину, в РФ уже не раз жаловались на удары по различным объектам, которые помогают государству-агрессору осуществлять агрессию против украинцев.

В частности, 18 августа в результате дроновой атаки в Пролетарске возник пожар на нефтебазе, и его не могли потушить. 23 числа объект снова атаковали беспилотники. Пожар в Пролетарске враги смогли потушить только в начале сентября.

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