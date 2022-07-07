С начала полномасштабной войны Украина вернула тела более 400 своих погибших защитников.

В России блокируют сообщения об обменах телами погибших, потому что их десятки тысяч.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос почему Российская Федерация не афиширует обмены телами погибших военнослужащих.

"Они не афишируют потому, что потерь очень много. Это десятки тысяч. Я убеждена, я точно знаю, что они несут огромные потери. Конечно пропаганда и их блок, который стоит на эти вопросы не позволяет всем в России об этом узнать. Но, матери и родные уже могут убедиться что такое "русский мир" на практике. Когда к ним приезжают гробы или даже и такие не доезжают, потому что им нельзя об этом говорить, их запугивают. Они (российские матери - УНИАН) пытаются обратиться к нам, конечно это единицы. В большинстве случаев им не дают это сделать", - акцентировала Верещук.

Она добавила, что проблема с идентификацией тел погибших существует потому, что Украина проводит идентификацию и генетическую экспертизу по европейским протоколам.

"У нас есть свои экспертизы и они очень хорошо работают. У России, как у неразвитой страны, свои протоколы. Мы же действуем по протоколам Европейского Союза, международно признанным протоколам. Идентификация происходит именно по ДНК, а также опознания за теми вероятными признаками, которые есть. У нас более 400 тел, которые мы вернули. Этот процесс продолжается. Мы знаем, как это сделать через Международный комитет Красного Креста. Сегодня я с ними снова встречалась и мы проделывали, как сделать так, чтобы вернуть нашим украинским семьям тела для захоронения их с христианскими традициями",- подчеркнула Верещук.

Кроме того, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметила на вопросе выезда людей с временно оккупированных территорий Херсонщины.

"Я знаю, что все больше людей принимают решение уехать оттуда, потому что жизнь там становится невыносимой. Мы знаем, что оккупанты всячески побуждают и насильно заставляют людей становиться коллаборантами. К примеру, библиотеки, учителя, учебные заведения и внешкольного образования. Я настойчиво рекомендую людям спасти себя, самое главное, своих детей и уехать с территории Херсонской области", - акцентировала Верещук.

Она добавила, что для выезда с временно оккупированных территорий есть разные пути, которыми люди могут воспользоваться.

"Я знаю что сейчас с этим очень помогают волонтеры. Действительно, можно через временно оккупированный украинский Крым. Это тяжело, там фильтрационные лагеря, там тяжелая дорога, но она возможна. Люди, которые уехали, я не слышала еще, чтобы кто - то об этом пожалел или сказал что хочет вернуться на оккупированную территорию", - констатировала Верещук.

Как сообщал УНИАН, 5 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери России в войне с Украиной составят 95-115 тыс. убитых и раненых. Смертельные потери российской армии составляют примерно 35-36 тыс. солдат, наемников частных военных кампаний - еще 10-12 тыс. погибших.

3 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с начала полномасштабной войны Украина вернула тела свыше 400 погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: