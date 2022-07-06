По словам Подоляка, ресурсность Европы в целом гораздо выше ресурсность России, и санкции дополнительно создают для России проблемы.

Россия аккумулирует фундаментальное количество своих ресурсов - это, по сути, итоговые ресурсы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Bild.

"Война имеет свои законы. Сегодня ты доминируешь территориально, завтра ты проигрываешь. Современные войны — это вопрос количества ресурсов, которые ты готов потратить и количества жертв, которые ты готов притерпеть. К сожалению, Российская Федерация по своему внутреннему содержанию и развитию, она готова не жалеть максимально объем собственных людей. Бесспорно, нам необходимо было перестроиться к такой интенсивности войны. Любая математика войны говорит о том, что сейчас Россия аккумулирует фундаментальное количество своих ресурсов, это, по сути, итоговые ресурсы. Нам необходимо продержаться определенное время, после этого, получив паритетный объем оружия и консолидированную поддержку Украины, мы будем иметь возможность деблокировать свои территории по объективным причинам", - заявил он.

По словам Подоляка, ресурсность Европы в целом гораздо выше ресурсность России, и санкции дополнительно создают для России проблемы.

"Я хотел бы, чтобы анализ, который проводят европейские аналитические центры, базировался на объективных данных. Россия сегодня использует ракеты 60-70-х годов, у них нет такого объема действительно современного высокоточного оружия. Они используют старую бронетехнику, они расконсервируют максимально все свои складские помещения старые. Они используют сегодня так называемую скрытую мобилизацию, когда максимальное количество людей из мелких и средних городов, где малый протестный потенциал. Потому что реальной боеспособности частей, современной техники в них недостаточно уже. Мы практически пришли уже в этом месяце-другом до предела насыщения оружием, которое использует Российская Федерация, и дальше оно будет идти по нисходящей", - пояснил Подоляк.

Украине необходимо, чтобы промышленность Европы и США позволила получить больше оружия, именно дальнобойного артиллерийского оружия.

"Или системы противоракетной обороны. Потому что Россия перешла к конкретному типу войны: это война на самом деле террористического типа, против населения мирных городов", - заявил Подоляк.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Луганщины захвачена, но в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои.

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