Поврежден 21 многоквартирный дом, 3 частных дома, трансформаторная подстанция, помещения спортивного клуба и промышленный объект.

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Николаеву ранены двое детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Двое людей погибли, еще 20 получили ранения (16 из них госпитализированы, 4 - от госпитализации отказались). Среди раненых - 2 ребенка",- отметил он.

Он отмечает, что в Николаеве поврежден 21 многоквартирный дом, 3 частных дома, трансформаторная подстанция, помещение спортивного клуба и промышленный объект.

"В домах повредило кровлю и балконы, повыбивало окна, повыкручивало входные металлические двери, есть квартиры, где от ударной волны снесло межкомнатные стены", - добавил он

Сенкевич отмечает, что на месте работают коммунальные службы города, которые зачищают проезды от стекла, камней и мусора, помогают людям забить окна и двери. "Аварийные бригады "Николаевгаза" и "Николаевоблэнерго" отрабатывают свои объекты",- добавил он.

Мэр отмечает, что в сотрудничестве с волонтерами организован подвоз питьевой воды и горячего питания, а людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставлено убежище.

Напомним, что около 7:00 в жилой квартал одного из районов Николаева попали вражеские ракеты. От ракетного удара погибло 2 человека, количество раненых возросло до 20.

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