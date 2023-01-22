На Бахмутское направление оккупанты перебросили 152-мм гаубицы образца 1943 года.

Военный эксперт, сопредседатель ОИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, что россияне перебрасывают в Украину советское вооружение. В частности, на Бахмутское направление доставили гаубицы образца 1943 года.

В эфире Апостроф TV эксперт объяснил, что это свидетельствует о том, что у РФ заканчиваются запасы артиллерийских систем.

"Нами зафиксирована переброска на Бахмутское направление 152-мм гаубиц образца 1943 года Д-1. Это оружие массово производилось в 1943-1949 годах, и сейчас его передают ЧВК "Вагнер" для огневой поддержки", – отметил военный эксперт.

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По словам Снегирева, этот факт является очень показательным. Эсксперт не исключает, что "следующими они передадут винтовки Мосина времен царской России".

"То есть весь миф о том, что в России еще не исчерпан потенциал артиллерийских средств поражения, он наглядно опровергается этими фактами", – отметил он.

Проблемы с вооружением у оккупантов

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у России заканчиваются боеприпасы. Однако Иран и Северная Корея, хоть и не признают, оказывают помощь Российской Федерации в пополнении ее армейских запасов.

США передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает Российской Федерации оружием. Военная помощь Пхеньяна не изменила динамики боевых действий в Украине, но Россия стремится в дальнейшем получать вооружение из КНДР.

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