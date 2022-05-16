Агрессор задействовав в Украине уже свыше сотни батальонных тактических групп.

Военно-политическое руководство РФ задействовало 80% своих батальонно тактических групп (БТГ) в кровопролитной войне против украинского народа.

Такие цифры привел один из высокопоставленных чиновников Пентагона, передает у себя в твиттере американский репортер Джек Детч.

Известно, что в настоящий момент на территории Украины воюют свыше сотни (106) батальонных тактических групп. В то время, как военно-политическое руководство страны-агрессора планировало использовать в период вторжения до 140 БТГ.

Также в Пентагоне заявили о том, что у Путина осталось "не так уж много" военного ресурса для продолжения ведения развязанной им войны.

По данным британской разведки, Россия потеряла треть сухопутных боевых сил, которые собрала в феврале для нападения на Украину. Из-за чего они вряд ли смогут значительно активизировать наступление на Донбассе в течение следующих 30 дней.

Из-за безумных потерь оккупантов РФ не имеет живой силы для пополнения своих войск в Украине. В связи с чем на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей оккупанты планируют призывать на службу даже женщин.

Общие потери врага, по последним данным нашего Генштаба таковы: украинская армия ликвидировала 27-м тысяч 700-т захватчиков. Еще около тысячи рашистов взяты в плен.

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