Наоборот, Израиль предлагает РФ более адекватно оценивать события.

Михаил Подоляк опроверг сообщения израильских СМИ о том, что Израиль якобы предлагал Зеленскому принять условия Путина.

Об этом советник главы Офиса президента сообщил у себя в Twitter.

"Израиль, премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, абсолютно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ. Это невозможно по военно-политическим причинам", – отметил он.

По словам Подоляка, наоборот, Израиль предлагает России более адекватно оценивать события.

Как сообщал УНИАН, 5 марта премьер-министр Израиля Беннет встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Предметом разговора была агрессия РФ в отношении Украины.

Беннет предупредил Белый дом о своей поездке в Москву.

После визита в РФ премьер-министр Израиля посетил Германию, где провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

8 марта украинский гарант обсудил посреднические усилия Израиля в переговорном процессе Украины с Россией. Он поблагодарил Беннета за посреднические усилия Израиля в налаживании переговорного процесса и обсудил с ним пути прекращения войны и насилия.

Вас также могут заинтересовать новости: