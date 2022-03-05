О встрече с Путиным Беннет проинформировал президента Украины.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился с главой Кремля Владимиром Путиным относительно агрессии в отношении Украины, после чего отправился в Германию для переговоров с канцлером Олафом Шольцем.

Об этом в Twitter написал израильский журналист Барак Равид.

Он отметил, что премьер-министр Израиля провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировал его о встрече с Путиным.

Журналист, ссылаясь на информированные источники, сообщил, что Офис премьер-министра Израиля предупредил Белый дом о поездке Беннета в Москву.

Как пишет журналист, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан не высказал никаких возражений во время телефонного разговора с Беннеттом о встрече премьер-министра Израиля с Путиным.

Сейчас израильский премьер-министр Беннетт едет из Москвы в Берлин, чтобы сообщить канцлера Германии Олафа Шольца о его встрече с Путиным, сообщил Равид.

Как сообщалось ранее, окружение президента Российской Федерации недовольно санкциями, введенными из-за нападения на Украину. Уже шесть олигархов публично выступили против войны.

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