Информация поступила из Оленевки на мысе Тарханкут.

Вечером в субботу, 20 августа, во временно оккупированном Россией Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В сети появилось видео из Оленевки на мысе Тарханкут.

На записи видны полосы дыма в небе.

Ранее в сети показали многокилометровые пробки на полуострове по направлению из Севастополя в Ялту, образовавшиеся после утренних взрывов.

Сообщалось, что взрывы в Крыму вызвали серьезную панику среди россиян на полуострове.

Взрывы в Крыму 20 августа: что известно

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Также утром 20 августа серия вызрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных "хлопков" Россия принялась усиливать меры безопасности на полуострове. В частности, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.

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