К задержанному журналисту Есипенко применяли пытки.

По состоянию на конец марта оккупанты в Крыму незаконно лишили свободы 114 человек в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования.

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Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", которая подготовила обзор ситуации с правами человека в Крыму за март 2021 года.

«В марте общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских мусульман», – 74 человека. Еще пять человек ограничены в перемещении: трое находятся под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, двое – под домашним арестом», – говорится в обзоре.

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям или в пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения украинского права.

Помимо этого, на конец марта в заключении находятся 16 человек (включая журналиста Владислава Есипенко) по «делу украинских диверсантов», которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже». По данным правозащитников, к журналисту Есипенко, задержанному 10 марта 2021 года, сотрудники ФСБ применяли пытки (удары электрическим током и удушение полиэтиленовым пакетом) с целью получения необходимых следствию признательных показаний.

Также на конец марта по обвинению в участии в батальоне Номана Челебиджихана лишены свободы шесть человек. Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ является информация из СМИ, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.

На конец марта 2021 года в рамках преследования «Свидетелей Иеговы» в Крыму были лишены свободы пять человек, еще четверо ограничены в перемещении: трое находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде.

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Автор: Дмитрий Захаров