В первую очередь из города собираются вывозить женщин, детей и пенсионеров.

В оккупированном Донецке объявили эвакуацию гражданского населения. Из города и округи в первую очередь собираются вывозить женщин, детей и пенсионеров.

По сообщениям подконтрольных оккупантам СМИ, местных жителей будут вывозить в РФ. По их данным, звучавшая в городе сирена означала начало эвакуации.

Горожанам раздают памятки об эвакуации, также уведомления приходят на мобильные телефоны. Свидетели сообщают, что из-за сирен и заявлений об эвакуации в городе появились очереди у банкоматов и на заправках. Людей созывают на места сбора, при себе просят иметь суточный запас еды и воды, а также документы.

Из города уже готовятся вывозить детей из детдомов и интернатов. По словам заведующих - куда именно отправятся автобусы, им не известно.

Напомним, в Кремле заявили, что не располагают информацией об организации выезда населения самопровозглашенной "ДНР" в Ростовскую область.

"Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина. Я не знаю, что там происходит", - сказал Песков.

Также он не смог ответить на вопрос о том, примет ли Россия жителей "ДНР".

Вас также могут заинтересовать новости: