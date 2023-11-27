Машина сгорела, а количество жертв устанавливают.

В районе поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровских боевиков.

"В минувшие выходные в районе поселка Мирное местные жители слышали перестрелку. Как выяснили впоследствии - между партизанами и оккупантами. После кадыровцы ожидали подмогу, когда "неожиданно" взорвалась их "Нива", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Федоров сообщил, что автомобиль оккупантов сгорел. При этом отметил, что количество жертв сейчас устанавливается.

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Мэр Мелитополя отмечает, что, несмотря на все попытки оккупантов подавить или запугать движение сопротивления на оккупированных территориях, ликвидация врага происходила и будет происходить систематически.

Ликвидация оккупантов - последние новости

В Кременной взорвали автомобиль с верхушкой силовиков "ЛНР". Отмечалось, что в автомобиле находились "т.и.о. заместителя министра МВД по ЛНР" и "заместитель начальника уголовного розыска МВД ЛНР".

Российские СМИ сообщали, что вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной ("ЛНР") загорелся УАЗ "Патриот", за рулем которого находился "заместитель начальника УУР МВД ЛНР" подполковник полиции Владимир Пахоленко. С ним же в машине был "врио заместителя министра МВД по ЛНР" подполковник полиции Олег Шумилов.

Оба оккупанта госпитализированы с осколочными ранениями.

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