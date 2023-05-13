Россия обвинила Украину и Лондон в заговоре.

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что 12 мая по временно оккупированному Луганску "прилетело" британскими ракетами Storm Shadow.

Там заявили о заговоре Украины и Лондона. По версии РФ, Украина "ударила" по городу авиацией 12 мая в районе 18:30 вечера и разрушила предприятие полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающий комбинату "Милам".

"Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - говорится в сообщении.

Там также заявили, что в результате удара по Луганску пострадали жилые дома и дети. Напомним, что ВСУ наносят удары только по военным объектам России, об этом не раз говорило украинское командование.

Взрывы во временно оккупированном Луганске 12 мая

Напомним, что 12 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Тогда российские пропагандисты в истерике заявили, что ВСУ применили по городу британские ракеты Storm Shadow. Одним из первых об этом заговорил подполковник "ЛНР" в отставке Андрей Марочко.

Позже эту тему "подхватил" российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Он заявил, что в следующий раз ВСУ дотянутся ракетами до Ростова.

Отметим, что Украина официально получила ракета Storm Shadow 11 мая. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

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