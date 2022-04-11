Скорее всего, она будет на уровне минимальной зарплаты.

В Николаеве сократят заработные платы работникам бюджетной сферы.

Об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявил городской голова Александр Сєнкевич.

"Всем мы собираемся урезать зарплату. И городскому голове, и заместителям, всем тем, кто работает, иначе нам денег хватит на зарплату на два месяца, а потом уже ничего. Скорее всего, это будет на уровне минимальной зарплаты", - сказал он.

По его словам, это произойдет из-за того, что почти не наполняется городской бюджет, из которого "бюджетникам" выплачивают зарплаты.

"Местный бюджет наполняется из налогов. Если люди не платят налоги и не работают предприятия, то бюджет не будет наполняться. Сейчас есть возможность сократить зарплату и платить ее дольше или платить как была, заплатить два месяца и далее посадить всех на голодный паек", - сказал он.

Напомним, ранее мэр Николаева рассказал о ситуации в городе и оценил угрозу оккупации.

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