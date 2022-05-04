Также там указано, что у россиян, которые приехали на оккупированный полуостров, еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина.

На фоне слухов о том, что Украина может ударить по Крымскому мосту, в сети ходит много версий и догадок о возможной дате взрыва. В сети появился сайт, на котором неизвестные разместили таймер с обратным отчетом.

"Крымский мост падет", - указано на сайте.

Судя по обратному отсчету, который размещен на фоне моста, "что-то" должно произойти уже скоро, 9 мая. На сайте нет никакой информации о том, что именно может случиться и кто будет к этому причастен. Однако там также размещено "послание" для россиян.

"Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - написали неизвестные.

Удар по Крымскому мосту: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

"Если бы у нас была способность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

В Кремле углядели в заявлении Данилова об ударе по Крымскому мосту "анонс теракта". Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

Возможность удара по Крымскому мосту также комментировал Арестович. Советник главы ОП считает, что в настоящее время незаконному сооружению ничего не угрожает.

На днях представительство президента Украины в АР Крым сообщило, что Российская Федерация может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для переброски войск.

После этого террорист Гиркин в своем YouTube-блоге подтвердил, что у ВСУ есть возможности ударить по Крымскому мосту, если Россия сделает с мостами на материковой Украине. Его слова вызвали панику среди россиян.