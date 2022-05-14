Количество официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии.

Анализ официальной статистики по соотношению потерь среди оккупантов в зависимости от региона России, позволяет сделать выводы, что российское военное командование старается не посылать на передовую жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

О таких выводах сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Он пояснил, что занимается исследовательской работой вместе с Украинским институтом будущего с целью отдельного изучения России. В рамках исследования на этой неделе был проведен специальный просчет соотношения и корреляции потерь российских оккупантов в зависимости от региона, согласно российской официальной статистике.

"Статистика очень интересная. На первом месте по количеству официальных потерь, которые дает российская статистика – Бурятия, там 99 человек на 100 тыс. населения. Затем идет Дагестан и ряд других регионов",- сообщил Денисенко.

Советник министра МВД отметил, что самое интересное не то, где больше всего потерь, а где их меньше всего.

"Меньше всего потерь – это Ямало-Ненецкий округ, но это не показательно, поскольку там большую часть жителей региона просто нельзя призвать в армию и вообще, очень маленькая численность населения. На втором и третьем месте, с наименьшей численностью потерь, находятся соответственно Москва и Санкт-Петербург. Количество официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии. То есть в российской столице потери составляют буквально 2-3 человека на 15 млн жителей. В Санкт-Петербурге примерно такие же цифры соотношения",- отметил Денисенко.

Советник министра МВД рассказал, почему, по его мнению, российские военные командующие стараются не посылать жителей Москвы и Санкт-Петербурга на передовую в Украине.

"Во-первых, российские командующие стараются делать так, чтобы жители этих городов не доходили до так называемой "нулевки" на фронте. Во-вторых, если призывники из Москвы и Санкт-Петербурга гибнут или пропадают без вести на территории Украины, чтобы не было никаких официальных похорон и траурных историй непосредственно в Москве",- подчеркнул Денисенко

Советник министра МВД пояснил, что российское военное руководство просто "перебрасывает" столичных призывников в другие регионы.

"Условно говоря "москвич", но причислен к условной "рязани", - добавил Денисенко.

Советник министра МВД считает, что Владимир Путин и его окружение четко понимают, что все революции, которые были в истории, начинались именно в столицах.

"Они берегут спокойствие и чувство безопасности в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы ни в коем случае не начались проявления неповиновения. Потому что именно с этих городов могут начинаться определенные революционные движения в России", - отметил Денисенко.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, боевые потери русского противника с 24 февраля по 14 мая среди личного состава ориентировочно составляют около 27 тыс. 200 человек.

По данным украинской разведки, Россия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизованных формируются новые подразделения оккупационных войск.

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