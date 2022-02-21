Алексей Резников отметил, что руководство Вооруженными силами Украины не принижает угрозу войны, а оценивает ее реально.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что существует маневр для избежания масштабной войны с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников заявил на брифинге в Киеве.

"Хочу сказать, что я общаюсь с профессиональными военными. В первую очередь с главнокомандующим Валерием Залужным, известным боевым генералом, начальником штаба Сергеем Шапталой и другими командующими ВСУ. Я использую именно стандарты военной науки. Когда я говорю об отсутствии ударной группировки, это означает, что нет всех составляющих, которые должны быть для этого. Поэтому мы не принижаем угрозу, мы ее оцениваем реально", - подчеркнул Резников.

Вместе с тем, он подчеркнул, что отсутствие "готовности" российских войск для наступления не означает, что в случае принятия решения в Кремле они не смогут этого сделать.

"Они смогут. У них может быть такой план, и точно он даже написан. Но я убежден, что по состоянию на сегодня маневр для политико-дипломатического решения неразвязывания масштабной войны существует и остается", - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что для того, чтобы сформировать ударную группировку, нужно определенное время.

Резников также призвал тех, кто считает себя "военными экспертами", не нагнетать панику.

"Люди, будьте бдительны, не помогайте врагу разрушить единство внутри нашей страны", - подчеркнул Резников.

"Я верю, что готовность украинской армии, устойчивость нашего общества, поддержка наших партнеров станут превентивной мерой, которая позволит избежать сценария масштабной эскалации, в ближайшее время восстановить режим прекращения огня в ООС", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий, нигде.

"Мы выступаем за возвращение наших людей и территорий политико-дипломатическим путем. И мы их в свое время вернем", - отметил он.

В то же время Резников подчеркнул, что ВСУ под руководством главнокомандующего, Генерального штаба и команды профессиональных боевых офицеров готовы к любому сценарию развития событий.

"У нас все просчитано", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, с утра 21 февраля на Донбассе оккупанты уже 21 раз нарушили режим тишины.

В частности, около часа враг обстреливал Станицу Луганскую, выпустив 140 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

В результате враждебных действий один украинский военнослужащий получил боевое травмирование.

Вчера, 20 февраля, на Донбассе оккупанты 80 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов получил ранение украинский военный.

Враг обстреливал позиции украинских войск по всей линии фронта.