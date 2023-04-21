Несмотря на пессимистические прогнозы оборона Бахмута держится.

США в январе призывали Украину покинуть Бахмут, потому что считали, что удержать город не получится и практически невозможно.

Об этом говорится в "сливе" секретных документов Пентагона, пишет издание Washington Post 20 апреля. После этого совета прошло уже более трех месяцев, но ВСУ продолжают держать оборону города.

"Оценка с пометкой" совершенно секретно "предупредила, что "постоянное "продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город", и украинские силы, вероятно, будут "подвергаться риску окружения, если они не отступят в течение следующего месяца", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские власти решили удерживать город в связи с его стратегической военной ценностью. Кроме того, его оборона поддерживает национальный дух, а также деморализует россиян.

Украинский полковник Павел Палиса побывал на фронте и услышал неутешительные прогнозы относительно Бахмута и от самих бойцов.

"Эти ребята сказали: "Я не знаю, может быть, две или три недели". Но через несколько месяцев мы все еще здесь, пытаясь сделать все возможное, чтобы удержать город", — заявил он.

Оборона Бахмута - что там происходит

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что оккупанты, вероятно, прорвались к так называемой "трассе жизни" ВСУ 0506 в Бахмуте. Там они якобы заняли позиции на расстоянии ведения стрелкового огня.

В то же время в ISW 20 апреля сообщили, что Бахмут оккупирован почти на 87,9%. "Вагнеровцы", вероятно, захватили район к северу от улицы веселая, включая городскую больницу №2.

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