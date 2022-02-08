Бомбардировки Украины крылатыми ракетами со стороны России Резников назвал нереалистичным сценарием.

В случае появления российских самолетов над Киевом украинскую столицу будут защищать системой противовоздушной обороны.

Об этом в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, у Украины есть на вооружении те же самые комплексы, которые имеет РФ, потому что "все мы с вами выросли из Советского Союза". Глава Минобороны заверил, что украинское небо сейчас под защитой, хотя и не идеальной.

"Конечно, идеального прикрытия нет и мы над этим работаем. Сказать, что мы абсолютно защищены невозможно", - сказал Резников.

При этом министр добавил, что сегодня "есть легкие комплексы, которые позволяют сбивать воздушные цели тоже, поэтому высадка десанта или чего-то такого - невозможна".

"Если говорить о бомбардировке какими-то тяжелыми крылатыми ракетами со стороны Кремля, то думаю, что этот сценарий не реалистичен", - резюмировал министр, добавляя, что это "скорее из фильмов ужасов".

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Как сообщал УНИАН, ранее издание The Washington Post сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину, Кремль может захватить Киев за два дня. В случае наступления из нашей страны могут бежать до 5 миллионов человек. По оценкам экспертов, на которые ссылается издание, возможность для дипломатического урегулирования ситуации все больше исключается.

Напомним, с начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.