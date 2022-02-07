В течение дня в столице будет сухо, без осадков.

Во вторник, 8 февраля, в Киеве весь день будет пасмурно, а столбики термометров не поднимутся выше +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на 8 февраля в Киеве ожидается снег с дождем, а в течение дня будет сухо. Однако небо весь день будет скрыто за облаками.

Ночью ожидается до +2°, а днем столбики термометров покажут 0°...+1°.

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Ветер в столице будет северо-западного направления, а его скорость составит 2,9 - 3,8 м/с, за счет чего температура будет ощущаться как -3°.

Атмосферное давление будет расти: 740-746 миллиметров ртутного столба.

Восход в 07:22, а закат в 17:02.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +1°, днем +2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Тернополе 8 февраля ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь с мокрым снегом.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+2°, мокрый снег с дождем.

В Одессе 8 февраля - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +4°.

В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, небольшая облачность, дождь, возможно с мокрым снегом.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+6°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +3°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +2°, дождь.

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