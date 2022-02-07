Во вторник, 8 февраля, в Киеве весь день будет пасмурно, а столбики термометров не поднимутся выше +1°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В ночь на 8 февраля в Киеве ожидается снег с дождем, а в течение дня будет сухо. Однако небо весь день будет скрыто за облаками.
Ночью ожидается до +2°, а днем столбики термометров покажут 0°...+1°.
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Ветер в столице будет северо-западного направления, а его скорость составит 2,9 - 3,8 м/с, за счет чего температура будет ощущаться как -3°.
Атмосферное давление будет расти: 740-746 миллиметров ртутного столба.
Восход в 07:22, а закат в 17:02.
Погода в Украине 8 февраля
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +1°, днем +2°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.
В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Тернополе 8 февраля ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+4°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.
В Виннице завтра будет -1°...+2°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник будет ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь с мокрым снегом.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+2°, мокрый снег с дождем.
В Одессе 8 февраля - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +4°.
В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, небольшая облачность, дождь, возможно с мокрым снегом.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, дождь с мокрым снегом.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+6°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +3°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +2°, дождь.