Представитель Министерства иностранных дел заявил о расширении "географических заданий" так называемой спецоперации.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации разразились очередной порцией угроз из-за отправки дальнобойного вооружения в Украину. Якобы РФ расширит "географические задания" в рамках войны, если поставки продолжатся.

Соответствующими заявлениями отметился директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в интервью росСМИ.

По словам чиновника, дальнобойное вооружение будет угрожать временно оккупированным территориям Украины. И это якобы может послужить причиной для расширения "географических заданий" так называемой "спецоперации".

"Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками "специальной военной операции", то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше", — заявил Дарчиев.

Напомним, 20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об изменении целей войны. Якобы, кроме Донецкой и Луганской области, Россия собралась "демилитаризировать" юг Украины. И процесс расширения задач "продолжается".

А уже упомянутый Дарчиев угрожал США разрывом дипломатических отношений, если РФ признают страной-спонсором терроризма.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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