РФ призывают запустить МАГАТЭ на станцию на долгий срок / фото: Энергоатом

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает Москву вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бербок сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам переговоров в Киеве.

"Мы призываем Москву допустить на долгий срок МАГАТЭ на станцию и полностью убрать оружие", - заявила Бербок.

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При этом глава МИД Германии подчеркнула, что "Россия должна передать контроль над Запорожской АЭС единому правовому владельцу, а именно Украине".

Она сказала, что не надо никоим образом уступать Москве, потому что война - это ее вина.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию.

1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. 2 сентября Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе.

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