Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает Москву вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бербок сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам переговоров в Киеве.
"Мы призываем Москву допустить на долгий срок МАГАТЭ на станцию и полностью убрать оружие", - заявила Бербок.
При этом глава МИД Германии подчеркнула, что "Россия должна передать контроль над Запорожской АЭС единому правовому владельцу, а именно Украине".
Она сказала, что не надо никоим образом уступать Москве, потому что война - это ее вина.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.
По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию.
1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. 2 сентября Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе.