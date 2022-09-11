Глава МИД Германии призывает Москву убрать российское оружие с АЭС и допустить на долгосрочный период миссию Международного агентства по атомной энергии.

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает Москву вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бербок сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам переговоров в Киеве.

"Мы призываем Москву допустить на долгий срок МАГАТЭ на станцию и полностью убрать оружие", - заявила Бербок.

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При этом глава МИД Германии подчеркнула, что "Россия должна передать контроль над Запорожской АЭС единому правовому владельцу, а именно Украине".

Она сказала, что не надо никоим образом уступать Москве, потому что война - это ее вина.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию.

1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. 2 сентября Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе.

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