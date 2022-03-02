Сегодня, 2 марта, под обстрелы оккупантов попал Левобережный район Мариуполя.

Известно, что российские вражеские войска обстреляли роддом в городе.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Утром Левый берег снова попал под обстрел оккупантов. Сейчас известно, что от оружия русских фашистов пострадал роддом. Но наши врачи все равно отважно работают: "Левобережный роддом продолжает свою работу! Рожаем, оперируем, лечим! И так будет дальше, несмотря ни на что! У нас сегодня родилось уже три младенца! Жизнь продолжается!". Русские нелюди, заберите свои лапы от нашего города!"- говорится в сообщении.

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