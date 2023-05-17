Так, зафиксировано перемещение в направление Волновахи на север Мариупольского района грузовиков с живой силой и БТРов, также враг восстановил тактику ночных передвижений.

Во временно оккупированному Мариуполе российские оккупанты проводят массовую переброску техники.

"Оккупанты проводят массовую переброску техники. Днем, кроме направления Бердянск-Пологи, зафиксировано перемещение в направление Волновахи на север Мариупольского района грузовиков с живой силой и БТРов", - сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Также, по словам Андрющенко, россияне возобновили тактику ночных передвижений.

Видео дня

"В период со второй до третьей ночи из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники", - добавил он.

Ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Андрющенко заявил, что в район Мариуполя прибыли новые подразделения оккупантов на замену тем, кого перебросили в сторону Угледара. В оккупированном городе наблюдалось усиление перемещений врага.

По его информации, основные части оккупационных войск для подкреплений сил двигались непосредственно из Новоазовска, минуя Мариуполь. Это стало возможно из-за восстановления оккупантами моста в с. Гранитное Мариупольского района. При этом, как отметил советник, большого перемещения военной техники не наблюдается.

Вас также могут заинтересовать новости: