Местным священникам предписывают усилить пропаганду через молитвы.

ВМариуполь "с инспекцией" приехала делегация Московского патриархата, коллаборантам выданы указания увеличить количество молебнов "в защиту войска российского".

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Религия на службе оккупантов. Вчера в город приехала большая делегация московского патриархата с инспекцией. Большой кортеж из попов и военной охраны. Их провезли по церквям (которые почти не пострадали, понятно, почему)", - отметил он.

Кроме того, добавил Андрющенко, состоялась отдельная непубличная экскурсия в драматический театр.

"Выданы указания коллаборантам - храмы восстановить в первую очередь. Усилить количество молебнов в защиту войска русского. Местным попам - усилить пропаганду через молитвы по невинно убиенным", - рассказал советник мэра.

Также речь шла о дальнейшей судьбе храма Петра Могилы, который может быть снесен или переделан "под каноны РПЦ".

"Московской патриархат продолжает работать как полноценное ФСБ. Поэтому может уже время окончательно отправить его за "ОПЗЖ" и военным кораблем официально?" - написал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что патриарх Русской православной церкви Кирилл поддержал агрессию России против Украины.

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