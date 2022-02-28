Ситуация в области очень разная, есть территории, где власть потеряла контроль.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба доложил о ситуации в регионе и рассказал, где сейчас самое опасное направление.

Об этом сказал во время телемарафона.

Он отметил, что на сегодня ситуация в области очень разная, есть территории, где власть не контролирует ситуацию.

"На сегодня в Киевской области самое опасное направление - это Житомирская трасса. Мы видели все и слышали, как мужественно отстаивали город Бучу и Ирпень", - сказал Кулеба.

По его словам, также опасное направление на Димер.

"К сожалению, там мы не контролируем на сегодня ситуацию. Также мы не контролируем Полесье и Иванковский район частично, поэтому эти направления являются на сегодня наиболее угрожающими. Также у нас проблема с городом Бородянка и Бородянским районом, потому что именно оттуда сейчас идет тяжелая техника", - отметил Кулеба.

Он рассказал, что в тех районах, где не происходят столкновения, с сегодняшнего дня комендантский час будет с 17:00 до 8:00.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера, 27 февраля, в Ирпене состоялся танковый бой, был прорыв из Бучи в Ирпень, но его отбили. Шел бой пехоты.

В пригородах Киева оккупанты предлагали "эвакуировать" людей, но власть предупреждала - потом их могут использовать в качестве "живого щита".