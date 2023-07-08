Проводить обучение будут работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, которые имеют достаточный уровень подготовки.

Власти Киева начали запись на курсы по подготовке к национальному сопротивлению. Проводить обучение будут работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, которые имеют достаточный уровень подготовки.

Такое заявление сделал заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина, отметив при этом, что курсы будут бесплатными. Длительность обучения - один день. Для удобства обучение будет проводиться как в рабочие, так и в выходные дни.

Занятия будут проводить в сформированных учебных группах. Шестичасовое курсы для гражданского населения будут проводить по следующим направлениям:

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основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;

стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;

защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму на сайте КГГА.

Место проведения обучения будет сообщено каждому участнику лично.

"Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку по действиям в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь. Потому что подготовлен - значит защищен", - отметил Щербина.

Подготовка столичных укрытий

Столичные чиновники закупили для укрытий детские барабаны на общую сумму в 900 тысяч гривень и две сковородки по 600 тысяч гривень каждая.

Примерно в миллион гривень городскому бюджету обошлись детские настенные конструкторы для бомбоубежищ.

4 июля 2023 года стало известно о том, что для укрытий в Киеве закупили портативные рации на миллион гривень.

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