По словам Резникова, от действий России страдает не только Украина, но и даже члены НАТО.

Украина не сможет вернуть силой оккупированный Россией Крым, считает вице-премьер по вопросам реинтеграции, член ТКГ по Донбассу Алексей Резников.

Об этом он сказал в интервью изданию "Лига".

"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия – политико-дипломатический путь", - заявил чиновник.

Он уточнил, что эта стратегия включает мощный юридический фронт цивилизованного мира против России. По его словам, от действий страны-агрессора в Черном и Азовском морях уже страдают и другие страны, в том числе члены НАТО.

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Оккупанты, по словам Резникова, значительно увеличили военный контингент на оккупированном полуострове.

"Подтягивают оборудование и технику, чтобы разместить там ядерное оружие. Вряд ли это оружие направят на Украину. Оно будет направлено на весь цивилизованный мир. Это удобная логистическая площадка для того, чтобы российская армия заявила претензии не только на Черное море, но и на Сирию, Африку, Южную часть Европы", - считает вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, россиянам во время запуска "Крымской платформы" устроили необычный троллинг. До этого РФ категорически отказалась от участия в переговорах по деоккупации полуострова.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Юрий Годован