Полиция Италии в рамках спецоперации задержала 50-летнего бывшего полицейского из города Кальяри, который воевал на Донбассе на стороне российских террористов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"В рамках операции "Lone Wolf" итальянская полиция разыскала 50 летнего мужчину - бывшего полицейского из Кальяри, который воевал в Украине на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований против украинских сил. В 2015 он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан - наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас против мужчины открыто новое уголовное производство по обвинению в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.
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В МВД добавляют, что итальянские правоохранители зафиксировали многочисленные банковские транзакции на счету подозреваемого, поступавшие из террористической группировки "ДНР". Кроме того, удалось изъять фото, видео и другие документы, подтверждающие подозрение следствия.
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