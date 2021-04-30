Против мужчины открыто уголовное производство по обвинению в террористической деятельности.

Полиция Италии в рамках спецоперации задержала 50-летнего бывшего полицейского из города Кальяри, который воевал на Донбассе на стороне российских террористов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В рамках операции "Lone Wolf" итальянская полиция разыскала 50 летнего мужчину - бывшего полицейского из Кальяри, который воевал в Украине на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований против украинских сил. В 2015 он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан - наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас против мужчины открыто новое уголовное производство по обвинению в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.

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В МВД добавляют, что итальянские правоохранители зафиксировали многочисленные банковские транзакции на счету подозреваемого, поступавшие из террористической группировки "ДНР". Кроме того, удалось изъять фото, видео и другие документы, подтверждающие подозрение следствия.

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Автор: Александр Топчий