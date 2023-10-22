Украинские воины нанесли противнику значительные потери, сообщили в американском Институте изучения войны.

Город Авдеевка Донецкой области продолжает находиться в центре внимания. Украинские воины, предположительно, отразили очередное усиленное наступление российских захватчиков в течение последних нескольких дней и нанесли оккупантам значительные потери.

Украинские военные отметили, что 21 октября враг несколько снизил темпы наступательных действий возле города, а российские военные блогеры утверждали, что захватнические войска РФ якобы постепенно продвигались к северу от Авдеевки возле породного отвала в направлении села Бердичи, идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские и российские источники указали, что российские войска совершили еще одно наступление на Авдеевку между 19 и 20 октября, а геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, подтверждают, что российские силы достигли незначительных успехов северо-западнее Авдеевки в районе породного отвала", - утверждают аналитики.

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Российские оккупанты в начале октября начали активно штурмовать Авдеевку, но не имели успехов. По состоянию на 16 октября, по сведениям командира взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины Андрея Сергана, возле города противник "притих".

Позже враг возобновил штурмовые действия и понес огромные потери. 20 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток под Авдеевкой были ликвидированы и ранены почти 900 противников.

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