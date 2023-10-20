В частности украинские защитники стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери.

Силы обороны Украины за минувшие сутки убили и ранили почти 900 российских захватчиков возле Авдеевки.

"За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак возле надежды Луганской области.

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Также, на Лиманском направлении силы обороны не допустили потерь позиций в районе Макеевки Луганской области.

В то же время на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

При этом, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага составили: убитыми и ранеными почти 900 оккупантов, уничтожено и повреждено почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника. Также, безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. В этой местности Силами обороны отражено 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

К тому же, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, 19 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских военных и окружить Авдеевку. Для достижения этой цели захватчики активно применяют штурмовые подразделения и бросают большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

Как известно, в октябре был самый масштабный наступление на Авдеевку за все времена этой войны, начиная с 2014 года, но это еще не конец "истории", которую армия РФ начала 10 октября. Россияне три ночи подряд перемещали свою технику. В ближайшие дни Авдеевку может постигнуть обострение боев.

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