Возможно, Запад мало что может или сделает, чтобы помочь Украине.

Москва в течение многих лет уделяла "огромное внимание" в разработке впечатляющего спектра средств РЭБ для противодействия системам НАТО, тогда как Украина, по словам Валерия Залужного, оказалась в начале войны преимущественно с системами РЭБ советских времен, пишет издание The Economist.

"В марте Украина обнаружила, что ее снаряды Excalibur с GPS-наведением внезапно начали отклоняться от цели из-за российских помех. Нечто подобное стало происходить и с управляемыми авиабомбами JDAM-ER. Украинские ракеты большой дальности GMLRS, запускаемые HIMARS, также начали промахиваться мимо своих целей. В некоторых районах большинство ракет GMLRS теперь сбиваются. Еще большее беспокойство вызывает растущая способность российских средств РЭБ противостоять множеству дешевых БпЛА, которые Украина использует для всего: от разведки и связи на поле боя до взрыва при ударе по таким целям, как танки или командные узлы", - говорится в тексте.

Украина подготовила армию из примерно 10 000 пилотов дронов, которые теперь постоянно участвуют в игре в кошки-мышки с российскими операторами РЭБ. Дроны дешевы, не намного дороже $1000 каждый, и Украина производит их в огромных количествах. Однако потери от вражеских российских систем РЭБ, которые либо выводят из строя системы наведения, либо блокируют связь радиоуправления со своими операторами, порой достигают более 2000 в неделю - такие дроны бесцельно парят, пока у них не разрядятся батареи и они не упадут на землю.

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Украина разрабатывает собственные средства РЭБ, такие, как "Покрова", способная подавлять спутниковые навигационные системы, такие как российская ГЛОНАСС, и быть очень эффективной против барражирующих боеприпасов типа "Шахед-136". Но ей всё равно не хватает помощи западных союзников, отмечает издание. Ситуация вряд ли изменится, т.к. РЭБ в США попадает под "передачу технологий" с ограниченным режимом экспортного контроля, который жестко контролируется Госдепом.

Использование РЭБ в войне

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) стала одним из важнейших направлений российско-украинской войны. Обе стороны вынуждены постоянно совершенствовать свои технологии и приемы, чтобы превзойти врага, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что средства РЭБ использовали и в других военных конфликтах последних десятилетий. Но нынешняя война в Украине - первая в истории, где две примерно равные по силе и достаточно современные армии используют системы РЭБ с максимальной интенсивностью.

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