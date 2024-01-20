Возле Купянска идут позиционные бои, отметили в Институте изучения войны.

Украинские воины недавно юго-восточнее Купянска Харьковской области вернули некоторые позиции, расположенные на линии Купянск - Сватово.

В пятницу, 19 января, были опубликованы кадры с геолокацией, на которых видно, как защитники Украины атакуют позиции российских захватчиков восточнее села Берестовое, вынуждая силы противника отступить, сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

"Российские и украинские источники сообщили о позиционных боях к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки", - отмечается в сообщении.

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В середине января пресс-секретарь международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант Вооруженных сил Украины Михаил Макарук сказал, что наступление российских захватчиков в районе Купянска, которое продолжается уже почти три месяца, "фактически захлебнулось". Эксперт добавил, что на Харьковщине ВСУ "перемалывают" противников.

Стоит отметить, что РФ на украинской земле уже понесла колоссальные потери в живой силе и технике. Общие потери России на 20 января 2024 года составляют приблизительно 375 270 оккупантов. Ликвидированы также, в том числе 6 171 вражеский танк.

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