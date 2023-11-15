Им помехой становятся наступательные операции ВСУ, которые также не останавливаются.

Российские оккупанты, вероятно, пытаются восстановить инициативу на поле боя в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на Восточном фронте. Однако пока непонятно, смогут ли они полностью восстановить инициативу, когда ВСУ продолжают давление на критические участки фронта.

Как сообщают аналитики ISW со ссылкой на украинских официальных лиц, ситуация вдоль линии фронта сложная, но Силы обороны сохраняют контроль над боевым пространством.

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный 13 ноября во время разговора с главой Объединенного комитета начштабов США, генералом Чарльзом Брауном заявил, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления являются наиболее интенсивными, но украинские войска продолжают наступательные действия на неопределенных участках фронта.

Видео дня

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский также отмечал, что враг ведет одновременные наступательные действия на нескольких направлениях и пытается восстановить инициативу к северу и югу от Бахмута.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские войска фиксируют усиление российских обстрелов на Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях.

"Заявления украинских официальных лиц относительно нынешних темпов российских операций на линии фронта согласуются с оценкой ISW относительно продолжающихся российских наступательных операций, в частности на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - добавили эксперты.

По их мнению, оккупационным войскам, вероятно, будет трудно полностью восстановить инициативу на театре, тогда как ВСУ продолжают собственные наступательные операции и достигают успехов на тактическом уровне вдоль фронта, в частности в Западной Запорожской области и на левом берегу Херсонской.

Как отмечают в ISW, военному командованию РФ, вероятно, придется решить, сохранять ли определенные свои элементы на определенных участках фронта для защиты от текущих украинских наступательных операций, или передислоцировать их для поддержки наступательных операций в других местах, которые могут завершиться без подкрепления.

"Эти решения, вероятно, помешают способности России полностью восстановить инициативу в ближайшие недели", - подытожили аналитики.

Война в Украине-последние новости

Военный эксперт Сергей Грабский объяснял, что отступление оккупантов на Херсонщине приведет к обвалу всего Южного фронта.

Со свежими данными Генштаба, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений с российскими оккупантами. Российские захватчики продолжают безуспешно атаковать на главных направлениях Востока и юга Украины.

Соратник российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) Максим Калашников, говоря о ситуацию на фронте, заявил, что ВСУ устраивают оккупационным войскам РФ мясорубку.

Вас также могут заинтересовать новости: