Российские захватчики продолжают безуспешно атаковать на главных направлениях востока и юга Украины.

На фронте за текущие сутки состоялось 57 боевых столкновений с российскими оккупантами. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В частности, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области, где украинские воины отбили 7 атак. Противник нанес авиационные удары возле населенных пунктов Ольшана и Чернещина Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Также, на Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Песчаного Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Луганской области и Ямполовка, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Видео дня

При этом, на Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где украинскими защитниками отбито 10 атак. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Клещиевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались населенные пункты Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Кроме того, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак. Нанес авиационные удары возле Архангельского, Новокалинового, Ласточкиного, Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

Вместе с тем, на Марьинском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. В этой местности украинские воины отбили 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Антоновка.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

К тому же, на Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Лобково, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав и Берислав Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Осокоровка, Путевое, Берислав, Ольговка Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский рассказал об увеличении количества штурмов россиян сразу на нескольких направлениях. Впрочем, наши защитники удерживают позиции и продолжают наступление.

Также глава государства отметил, что украинские военные постоянно анализируют изменения вражеских тактик применения беспилотников и вносят коррективы в работу ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: