Военная техника РФ
В Ирпене Киевской области, за который уже несколько дней идут жесткие бои, заметили колонну российской военной техники.
Об этом в частности сообщили Телеграм-каналы "Киевский движ" и "Шептун" и опубликовали соответствующие фото.
"Колонны российской техники были замечены в Ирпене", - говорится в сообщении.
Ранее украинские военные из 93-й бригады Холодный Яр устроили засаду на российскую колонну на Харьковщине. Оккупанты начали бежать, побросав новую и исправную технику и топливо к ней. Один из вражеских танков даже усилил блокпост теробороны.