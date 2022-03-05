Ирпень - пригород Киева, за который идут ожесточенные бои.

В Ирпене Киевской области, за который уже несколько дней идут жесткие бои, заметили колонну российской военной техники.

Об этом в частности сообщили Телеграм-каналы "Киевский движ" и "Шептун" и опубликовали соответствующие фото.

"Колонны российской техники были замечены в Ирпене", - говорится в сообщении.

Ранее украинские военные из 93-й бригады Холодный Яр устроили засаду на российскую колонну на Харьковщине. Оккупанты начали бежать, побросав новую и исправную технику и топливо к ней. Один из вражеских танков даже усилил блокпост теробороны.

Вас также могут заинтересовать новости: