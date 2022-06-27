Среди раненых оказался 90-летний мужчина, который пережил Вторую мировую войну.

Российские военные в понедельник, 27 июня, атаковали поселок Печенеги Харьковской области, через который проходил "зеленый коридор" для жителей оккупированных районов.

Об этом сообщил в своем Telegram Печенежский поселковый глава Александр Гусаров.

Обстрел начался, когда по поселку ехала колонна из автобусов с людьми.

"Есть пострадавшие. Житель поселка, человек за 90 лет, переживший Вторую мировую войну, получил ранение. Разрушены несколько жилых домов. Также взрывы вызвали пожар в двух домовладениях", - рассказал Гусаров.

Спасатели и медработники оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

Напомним, что с начала войны Харьковская область остается одной из самых "горячих". Оккупационные войска регулярно обстреливают жилые кварталы областного центра, а также почти всех населенных пунктов.

Как ранее сообщалось, на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погибли две женщины.

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