Правоохранители и обычные горожане продолжают выявлять диверсионные разведывательные группы.

Известного сепаратиста времен Революции Достоинства "Топаза" задержали в Харькове. Он входил в состав диверсионной разведывательной группы.

Об этом сообщает местный Telegram-канал Труха.

"Топаза снова поймали на осуществлении диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.

Кто такой "Топаз"

Житель Харькова Игнат Кромский во времена Революции Достоинства был одним из руководителей охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Кроме того, на митинге возле харьковского горсовета он агитировал людей за федерализацию Украины. В результате его арестовали, а суд дал ему восемь лет заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконное завладение авто.

Уже 28 сентября 2018 Октябрьский районный суд города Харькова освободил "Топаза" из-под стражи. Судья объяснил свое решение тем, что адвокат подал ходатайство о пересмотре сроков содержания Кромского под стражей в соответствии с "законом Савченко".