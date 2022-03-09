Вследствие обстрелов со стороны оккупантов был поврежден кабель на телебашне, поэтому Харьков был полностью отрезан от украинского ТВ. Но 8 марта трансляцию удалось восстановить.
Об этом проинформировал заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии "УП".
Семенуха пообещал, что аналоговое вещание в городе будет возобновлено в ближайшее время.
Отметим, ранее УНИАН сообщал, что часть киевлян остались без телевидения. Телевизоры киевлян, пользующихся услугами оператора "IT-технологии", не работают.
Напомним, украинцев предупредили о новом фейке - информация о том, что оккупанты РФ взяли под контроль телевизионную башню в Мелитополе и транслируют с нее российское телевидение, не соответствует действительности.