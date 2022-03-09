По состоянию на 9 марта в Харькове возобновили цифровую ретрансляцию телевизионных каналов.

Вследствие обстрелов со стороны оккупантов был поврежден кабель на телебашне, поэтому Харьков был полностью отрезан от украинского ТВ. Но 8 марта трансляцию удалось восстановить.

Об этом проинформировал заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии "УП".

Семенуха пообещал, что аналоговое вещание в городе будет возобновлено в ближайшее время.

Отметим, ранее УНИАН сообщал, что часть киевлян остались без телевидения. Телевизоры киевлян, пользующихся услугами оператора "IT-технологии", не работают.

Напомним, украинцев предупредили о новом фейке - информация о том, что оккупанты РФ взяли под контроль телевизионную башню в Мелитополе и транслируют с нее российское телевидение, не соответствует действительности.

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