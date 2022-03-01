Телевизоры киевлян не работают / фото ua.depositphotos.com
Только что по всему Киеву начались перебои с телевещанием. Телевизоры киевлян, пользующихся услугами оператора "IT-технологии", не работают.
Как передает корреспондент УНИАН, у кое-кого есть достаточно искаженный звук, однако изображения нет ни у кого.
В то же время "Смарт ТВ" и "Воля" на данный момент работают в обычном режиме.
Связана ли поломка с сегодняшней атакой на телевышку в Киеве пока не известно.
Война против Украины:
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