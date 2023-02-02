Что касается поставок БпЛА, то вполне вероятно, что сотрудничество в этом направлении может быть продолжено.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны пока не зафиксировало фактов поставки России иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона. "Угроза таких поставок остается, но пока не зафиксировано применения или поставки. Что касается "шахедов", видим, летают. Контракты подписаны, поэтому вполне вероятно, что сотрудничество в этом направлении может быть продолжено", - сказал он.

Напомним, 14 января во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Иран рассматривает возможность передачи сотни баллистических ракет России.

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Военная помощь Ирану России

Иран уже помогает РФ дронами-камикадзе, которые та использует для ударов по объектам критической инфраструктуры.

Помимо этого, как сообщает британская разведка, РФ в ближайшее время может получить от Ирана сотни баллистических ракет. Евросоюз уже отреагировал на это и предостерег Иран от поставки баллистических ракет России, которые она использует для ударов по Украине.

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