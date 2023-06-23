В сеть просочилось снятое оккупантами видео последствий удара.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских войск во временно оккупированном Геническе Херсонской области.

Обновлено 16:30. Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на удар в Геническе:

"База Росгвардии в Геническе. Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо!".

Как сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванек", "прилетело" на территорию бывшего винзавода, где было расположение Росгвардии.

"Также были "прилеты" в районе Генической Горки, там, по предварительным данным, "прилетело" в места бытия чая ахмат. Данные по потерям будут после доразведки", - говорится в сообщении.

Тем временем гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо традиционно обвинил ВСУ в обстреле "жилых кварталов": "Предположительно выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow".

Также в сеть просочилось видео последствий "прилета" в Геническе, снятое самими оккупантами. Они сообщают, что у них 7 "двухсотых".

Удар по складу боеприпасов РФ возле Геническа- подробности

Как писал УНИАН, на днях ВСУ ликвидировали огромный склад боеприпасов россиян в поселке Партизаны Генического района Херсонской области.

В своем Telegram-канале командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук публиковал видео и писал: "Партизаны горят! Хорошая работа, ребята! Больше огня!".

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