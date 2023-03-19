Помощь этой страны уже превысила 1% ВВП.

В Эстонии 600 украинских военных завершили обучение. Тренировки проходили медики, снайперы и военные некоторых других специальностей.

Об этом сказал министр обороны Эстонии Ганно Певкур в интервью The Kyiv Independent. По словам министра, было проведено три цикла обучения и каждый раз его проходила одна рота.

Он также объяснил, почему Эстония так мощно поддерживает Украину, ведь сейчас ее военная помощь уже превысила 1% ВВП страны.

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"Все мы понимаем, что Украина воюет не только за себя и за украинский народ. Они борются за свободный мир и мир, основанный на правилах. Вот почему мы должны помогать Украине, чем можем", - пояснил Певкур.

Он подчеркнул, что пока Украина "не вернула свою землю... говорить об окончании войны не приходится". По его мнению, менталитет российской армии на последние сто лет не изменился.

"Конечно, мы все надеемся, что война закончится как можно скорее. Но мы также должны понимать, что это не так просто, потому что обе стороны глубоко окопались, так что потребуется некоторое время... Во время Первой и Второй мировых войн они (россияне - УНИАН) использовали одну и ту же тактику, которая заключалась в невероятных зверствах и военных преступлениях", – сказал эстонский министр.

Он убежден, что Россия продолжает представлять угрозу для стран НАТО, поскольку "у нее пока достаточно огневой мощи" и они "могут достаточно быстро пополнить свою армию".

Обучение украинских военных - последние новости

Недавно британское министерство обороны выложило видеоролик, снятый на тренировках украинских военных на танках Challenger 2.

В Минобороны Испании также заявили, что первая группа украинских военнослужащих, обучающихся эксплуатации и обслуживанию танков Leopard 2A4, завершит обучение уже на этой неделе.

14 марте стало известно, что украинские военные почти завершили обучение на боевых танках Leopard 2 в немецком Мюнстере.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении подготовки для украинских военнослужащих. Их будут обучать тактической медицине.

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