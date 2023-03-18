Украинские танкисты тренируются на полигоне.

Британское министерство обороны выложило видеоролик, снятый на тренировках украинских военных на танках Challenger 2.

Видео Министерство показало в "Твиттере". На видео представитель британской армии рассказал, что для украинских военных организованы курсы отдельно для командиров танка, водителей, заряжающих и стрелков.

На кадрах видно, как военные ездят по полигону на учебных танках, не имеющих башни и на реальных танках и проводят стрельбы.

Видео дня

Танки Challenger 2 для ВСУ

Премьер-министр Британии Риши Сунак ранее заявил, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте. При этом ВСУ получат от Лондона вдвое больше этих танков, чем было обещано изначально.

Украинские танкисты прибыли в Великобританию на учения на танках Challenger 2 в конце января.

В целом Великобритания проводит масштабные разносторонние учения для украинских военных. К этим учениям присоединились и другие страны, чтобы помочь военным ВСУ как можно лучше и как можно быстрее овладеть западными образцами вооружений. Обучение украинских военных время от времени посещает британский министр обороны Бен Уоллес. А 20 февраля в графстве Уилтшир украинцев посетил и король Великобритании Чарльз III.

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