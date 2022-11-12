Президент благодарит всех украинских воинов, которые защищают Украину в особо жестких боях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области из-за жестоких боев сейчас ад, но благодаря крепкой обороне в этом регионе Силы обороны Украины могут наступать на других направлениях.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, опубликованному в социальных сетях. Он обратился ко всем украинским военным, ко всем, кто заботится о безопасности Украины на границах, ко всем, кто защищает Украину в воздухе и на море, а также ко всем, кто работает на оборону в тыловых областях:

"Этот наш успех на юге стал возможен благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники на Херсонщине, - это слова благодарности вам всем. Всем, кто воюет за Украину, кто работает на нашу победу и кто на своем уровне помогает и достигает нужных нашей стране результатов".

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При этом, глава государства выразил особые слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки на Донбассе.

"Там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро-выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно. Благодаря прочной обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особо жестких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка...", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил воинов из первого и второго батальонов 36-й отдельной бригады морской пехоты, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 72-й отдельной механизированной бригады, 68-й отдельной егерской бригады, 110-й отдельной механизированной бригады, 56-й отдельной мотопехотной бригады и 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская сечь". Он благодарен им за стойкость и храбрость.

"И я присоединяюсь к благодарности и пожеланям, которые уже услышали от херсонцев наши бойцы 28-й и 63-й отдельных механизированных бригад и 59-й отдельной мотопехотной бригады, наши разведчики, наши бойцы Сил специальных операций и нацгвардейцы. Молодцы!"- подчеркнул Зеленский.

Ситуация на востоке: последние новости

Как уже сообщал УНИАН, в ВСУ рассказали о ситуации на Восточном фронте и отмечали, что там - эпицентр борьбы за независимость. На двух направлениях противник ежедневно использует все виды вооружения, отметил представитель восточной группировки войск нашей армии.

Кроме этого стало известно, что российские оккупанты обокрали больницу в Северодонецке и вывезли оттуда практически все современное оборудование. В ОВА отмечают, что в этом есть и хороший знак – враг остерегается приближения Вооруженных сил Украины.

Наши военные продолжают уничтожать оккупантов на Луганщине. Они нанесли высокоточный удар по позициям РФ.

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