Также за вчерашние сутки российские оккупанты убили двух гражданских.

В Донецкой области обнаружили тела шестерых убитых российскими захватчиками граждан.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"За 10 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке", - заявил глава ОВА.

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Кроме того, правоохранители обнаружили тела 6 убитых россиянами во время оккупации: 4 в Дробышево и 2 в Яровой.

Еще 5 человек в области получили ранения.

Ситуация на востоке Украины

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются как на востоке, так и на юге Украины.

По данным Генштаба, боевые действия по интенсивности не снижаются. На востоке эпицентр давления россиян находится именно в Донецкой области.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас на Донетчине - "самое большое противостояние, очень важное, там многое решается".

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