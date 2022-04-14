Глава ОВА призвал жителей области эвакуироваться.

Сегодня на Донетчине в результате обстрелов оккупантов погибли три человека, по меньшей мере семеро ранены.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"50-й день широкомасштабного вторжения РФ. 2925-й день героической борьбы украинского народа против российского агрессора на территории Донетчины. Русские продолжают войну на истребление мирного населения. Сегодня под вражеским огнем – территории на западе на севере области", - отметил он.

По словам Кириленко, утром россияне нанесли три авиаудара по Великой Новоселке – по меньшей мере двое раненых и повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, одна из бомб попала в многоэтажку, но все ее жители уже были эвакуированы.

"Это еще одно яркое свидетельство того, что эвакуация спасает жизни в прямом смысле слова", - уточнил он.

Также под обстрелы попали Заречное, Угледар и Богородичное.

В частности, в Заречном один человек погиб и двое ранены, в Угледаре – один погибший и трое раненых, в Заречном – один погибший.

"Тем временем мы продолжаем эвакуировать гражданских из зоны боевых действий. Сегодня вывезли 46 человек из Угледара, среди которых 6 детей. Сегодняшний пример Великой Новоселки четко доказывает, что эвакуация – это жизненная необходимость. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, как можно быстрее покинуть область", - сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что враг будет продолжать атаковать гражданских.

"И с каждым днем – все жестче. Не давайте россиянам этого сделать! Выедьте за пределы области и дайте Вооруженным силам Украины защищать нашу землю и наши жизни", - призвал глава ОВА.

Напомним, на Донетчине уничтожили оккупантов-чеченцев, причастных к массовым убийствам в Сирии.

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