Телевидение исчезло из-за повреждения обстрелом, который устроили сами оккупанты.

В Донецке и на оккупированной части Донецкой области отныне недоступно эфирное телевидение.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"С сегодняшнего дня в Донецке и оккупированной части области недоступно эфирное телевидение. Была пропаганда и нет пропаганды", - написал он.

Андрющенко подчеркнул, что самое смешное в этом то, что телевидение исчезло из-за повреждения обстрелом, который устроили сами оккупанты, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах "мирных жителей".

"Такой выстрел себе уже не в ногу, а аккуратно в мозг российско-донецкой пропаганды", - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов. Местные жители слышали "хлопок". Авторы сообщений утверждают, что пожар на предприятии произошел из-за попадания снарядов.

О пострадавших не сообщается. Также о происшествии молчат в марионеточных пророссийских "правоохранительных органах".

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