Виновных не будут долго удерживать в местах лишения свободы, а направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорськ.

Руководители так называемого "МВД ДНР" провели служебное совещание о последствиях сокрушительного удара украинской артиллерии по базе российских "мобиков" в Макеевке.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в ходе обсуждения боевики приняли решение об определении "виновные" в инциденте с показательным наказанием.

"В роли "козлов отпущения" выступили заместитель начальника РОВД Макеевки и еще 7 "народных милиционеров". Они уже арестованы "Министерством государственной безопасности ДНР". Всем предъявлено официальное обвинение в "халатном отношении к функциональным обязанностям". Известно, что обвиняемых не будут долго удерживать в местах лишения свободы, а направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорськ", - отметили в ГУР.

Как отметили в разведке, на территорию так называемой "ДНР" массово прибывает личный состав, который не планируют применять в боевых действиях. Эти подразделения распределяются по "пунктам временной дислокации". Чаще всего их обустраивают в больших домах частного сектора, помещениях промышленных предприятий и учреждений.

"Главная задача вновь прибывших - усиление контрразведывательного режима. Наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых "кадыровцев", уровень доверия к которым со стороны военного командования резко снижается", - отметили в разведке.

Удар по россиянам в Макеевке - что известно

Накануне стало известно о большом "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизованных из России.

В сети также сообщали, что среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили отпраздновать Новый год под поздравление Путина.

Среди "двохсотих" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Российское командование никак ситуацию не комментирует, хотя рашистские "военкоры" разнесли ее уже по всем пабликам.

Вас также могут заинтересовать новости: